В Приморье завершено расследование дела банды Алиева

В Приморье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении членов банды Агарагиба Алиева, которая действовала во Владивостоке с 2017 по 2023 год и занималась вымогательством, разбоем и другими преступлениями, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии