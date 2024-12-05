В Приморье завершено расследование дела банды Алиева

В Приморье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении членов банды Агарагиба Алиева, которая действовала во Владивостоке с 2017 по 2023 год и занималась вымогательством, разбоем и другими преступлениями, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.