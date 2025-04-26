Фигуристка Алёна Косторная и Георгий Куница: скоро станут родителями!

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница ожидают пополнения в семье. Пара, известная своими достижениями в фигурном катании, поделилась радостной новостью и планирует взять паузу на два сезона, чтобы посвятить время личным делам.
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