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Фигуристка Алёна Косторная и Георгий Куница: скоро станут родителями!

Фигуристка Алёна Косторная и Георгий Куница: скоро станут родителями!

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница ожидают пополнения в семье. Пара, известная своими достижениями в фигурном катании, поделилась радостной новостью и планирует взять паузу на два сезона, чтобы посвятить время личным делам.

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