На форуме ВТБ "Россия зовет!" рассказали о преимуществах ЦФА

Цифровые финансовые активы (ЦФА) дают достаточно гибкие возможности для эмитентов, заявил в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" директор департамента инфраструктуры финансового рынка Центрального банка РФ Кирилл Пронин.
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