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Астронавты МКС выйдут в открытый космос ради новой связи с Землей

Астронавты МКС выйдут в открытый космос ради новой связи с Землей

Астронавт NASA Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено 25 августа выйдут в открытый космос, чтобы завершить замену высокоскоростной антенны связи на Международной космической станции .

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