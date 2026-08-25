Астронавты МКС выйдут в открытый космос ради новой связи с Землей

Астронавт NASA Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено 25 августа выйдут в открытый космос, чтобы завершить замену высокоскоростной антенны связи на Международной космической станции .
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