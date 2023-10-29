Nutrisense: существует 20 способов похудеть без физической нагрузки

Существует 20 способов сбросить вес без физических упражнений, они включают ходьбу, включение в рацион продуктов, богатых клетчаткой, и цельнозерновой пищи, об этом сообщает интернет-журнал Nutrisense со ссылкой на различные научные исследования.
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