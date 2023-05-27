Армения не подтвердила подписание мирного соглашения с Азербайджаном в Молдове

Обсуждение вокруг мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией продолжится во время и после запланированной на 1 июня в Молдове встречи на полях Европейского политического сообщества, а его подписание не включено в повестку дня встречи.
Обсуждение вокруг мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией продолжится во время и после запланированной на 1 июня в Молдове встречи на полях Европейского политического сообщества, а его подписание не включено в повестку дня встречи.
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