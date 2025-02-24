В Китае обнаружен новый коронавирус, угрожающий людям, как COVID-19, — СМИ Ирэн ОрлонскаяВ Китае ученые, занимающиеся вирусами, выявили новый коронавирус, который был обнаружен у летучих мышей и имеет сходство с COVID-19.
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