В Китае обнаружен новый коронавирус, угрожающий людям, как COVID-19, — СМИ Ирэн ОрлонскаяВ Китае ученые, занимающиеся вирусами, выявили новый коронавирус, который был обнаружен у летучих мышей и имеет сходство с COVID-19.