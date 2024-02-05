Песков: решение по облигациям для Украины будет иметь судебные последствия

Как указал в беседе с журналистами в понедельник, 5 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в случае если Евросоюз решит выпустить долговые обязательства в целях финансирования Украины, используя активы России как поддержку при погашении долга, то такое решение будет незаконным и повлечет за собой долгие судебные последствия.