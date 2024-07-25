Песков: дата визита Путина в Турцию пока неизвестна

Москва, 25 июля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию идёт активно, однако дата ещё не определена, сообщил 25 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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