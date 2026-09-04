"Две Юли в Барнауле": где попробовать кавказскую кухню?

Хрустящий хачапури, сочный шашлык, ароматные хинкали — в подборке amic.ru самые колоритные южные заведения краевой столицы Барнаульцы уже ощутили осеннюю прохладу, и сразу захотелось чего-то теплого, южного, с дымком и ароматом специй.
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