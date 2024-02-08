В Госдуме увидели связь между избиением школьника в Королеве и сериалом "Слово пацана"

5 февраля в Подмосковье два десятка школьников приняли участие в избиении сверстника.Как уже сообщал Царьград, по версии прокуратуры Московской области, 5 февраля двое несовершеннолетних в лесополосе по соседству с одним из образовательных учреждений Королева избили 16-летнего одноклассника.
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