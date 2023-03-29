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Три сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС после визита главы агентства Гросси

Три сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС после визита главы агентства Гросси

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил в среду, 29 марта, что на Запорожской АЭС после визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси останутся три сотрудника организации.

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