Три сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС после визита главы агентства Гросси

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил в среду, 29 марта, что на Запорожской АЭС после визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси останутся три сотрудника организации.
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