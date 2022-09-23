В ЯНАО провели седьмой фестиваль «Казачий разгуляй»

В «Обдорском остроге» Салехарда прошло празднование фестиваля казачьей культуры «Казачий разгуляй». Заявки на участие отправили более 10 творческих коллективов из Салехарда, Надыма, Губкинского, Нового Уренгоя, Пурпе и других городов и районов ЯНАО.