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В ЯНАО провели седьмой фестиваль «Казачий разгуляй»

В ЯНАО провели седьмой фестиваль «Казачий разгуляй»

В «Обдорском остроге» Салехарда прошло празднование фестиваля казачьей культуры «Казачий разгуляй». Заявки на участие отправили более 10 творческих коллективов из Салехарда, Надыма, Губкинского, Нового Уренгоя, Пурпе и других городов и районов ЯНАО.

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