СК: арестованный за расправы российский священник связан с криминалом

Священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов, задержанные в рамках уголовного дела по поводу похищений и расправ в Белгородской области, имеют значительные связи в криминальной среде, передает РИА Новости.