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СК: арестованный за расправы российский священник связан с криминалом

СК: арестованный за расправы российский священник связан с криминалом

Священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов, задержанные в рамках уголовного дела по поводу похищений и расправ в Белгородской области, имеют значительные связи в криминальной среде, передает РИА Новости.

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