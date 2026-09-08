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Юрий Селиванов: Пора договориться о терминах!

Юрий Селиванов: Пора договориться о терминах!

Если западной пропаганде выгодно обзывать европейских политиков, ориентирующихся на добрые отношения с Россией «ультраправыми», то есть фашистами, это не значит, что мы должны делать то же самое Источник фото: Getty В связи с убедительной победой партии «Альтернатива для Германии»  на региональных выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт,  в местной прессе возникли многократные «ахтунги» о победе на этих выборах неких «ультраправых сил».

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