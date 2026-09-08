Если западной пропаганде выгодно обзывать европейских политиков, ориентирующихся на добрые отношения с Россией «ультраправыми», то есть фашистами, это не значит, что мы должны делать то же самое Источник фото: Getty В связи с убедительной победой партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт, в местной прессе возникли многократные «ахтунги» о победе на этих выборах неких «ультраправых сил».