Если западной пропаганде выгодно обзывать европейских политиков, ориентирующихся на добрые отношения с Россией «ультраправыми», то есть фашистами, это не значит, что мы должны делать то же самое Источник фото: Getty В связи с убедительной победой партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт, в местной прессе возникли многократные «ахтунги» о победе на этих выборах неких «ультраправых сил».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Вся столица вста...
- В Германии призва...
- Экс-премьер Брита...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым