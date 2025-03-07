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Будет вкусно

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Легендарная шурпа. Как сварить «короля супов» в домашних условиях

Легендарная шурпа. Как сварить «короля супов» в домашних условиях

Шурпа — настоящий символ тюркской кухни, который славится своим насыщенным вкусом и ароматом. Этот рецепт с говядиной, крупными кусками овощей и идеально подобранными специями гарантирует сытное и согревающее блюдо, которое легко приготовить дома.

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Комментарии
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алексей алексей
Фридрих Ницше: «Женщины тысячелетиями занимаются кулинарией, а новые рецепты придумывают мужчины». (женская нелюбознательность и равнодушие). В Японии женщины не должны готовить суши, где важно сочетание содержания (вкус) и формы (внешний вид), потому что женщины готовят, не вкладывая душу. В этом женская безучастность к тому, что она делает (женское холодносердечие). - Маня, что ты несёшь?! - Я несу людям счастье☀️ Иоганнес Брамс: Скорее мужчина родит ребенка, чем женщина напишет хорошую музыку».
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