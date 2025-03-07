Легендарная шурпа. Как сварить «короля супов» в домашних условиях

алексей алексей

Фридрих Ницше: «Женщины тысячелетиями занимаются кулинарией, а новые рецепты придумывают мужчины». (женская нелюбознательность и равнодушие). В Японии женщины не должны готовить суши, где важно сочетание содержания (вкус) и формы (внешний вид), потому что женщины готовят, не вкладывая душу. В этом женская безучастность к тому, что она делает (женское холодносердечие). - Маня, что ты несёшь?! - Я несу людям счастье☀️ Иоганнес Брамс: Скорее мужчина родит ребенка, чем женщина напишет хорошую музыку».