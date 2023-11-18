Компания Vertigo Games опубликовала новые геймплейные кадры VR-шутера Arizona Sunshine 2 Ко...

Компания Vertigo Games опубликовала новые геймплейные кадры VR-шутера Arizona Sunshine 2Компания Vertigo Games опубликовала новые кадры и информацию о приключенческом шутере от первого лица Arizona Sunshine II в виртуальной реальности в рамках мероприятия “Gameplay Showcase”, включая обзор новой игровой кампании, подробности о кроссплатформенных кооперативных режимах… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.
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