Компания Vertigo Games опубликовала новые геймплейные кадры VR-шутера Arizona Sunshine 2 Ко...

Компания Vertigo Games опубликовала новые геймплейные кадры VR-шутера Arizona Sunshine 2Компания Vertigo Games опубликовала новые кадры и информацию о приключенческом шутере от первого лица Arizona Sunshine II в виртуальной реальности в рамках мероприятия “Gameplay Showcase”, включая обзор новой игровой кампании, подробности о кроссплатформенных кооперативных режимах… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.