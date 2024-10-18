Опубликован полноценный трейлер сериала «Дюна: пророчество»

Кадр из нового трейлера сериала «Дюна: Пророчество» / © Max Сериал расскажет историю зарождения ордена Бене Гессерит, которая происходит за 10 000 лет до событий фильмов Дени Вильнева и рождения Пола Атрейдеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии