Заксобрание Новосибирской области приняло в первом чтении бюджет на три года

В следующем году дефицит бюджета региона составит 39,5 миллиардов рублей – это 12,3% от расходной частиВ четверг, 23 ноября, Законодательное собрание Новосибирской области в первом чтении приняло региональный бюджет на ближайшие три года, рассказали в пресс-службе областного парламента.