В Анапе волонтеры продолжают отмывать птиц от мазута

Центры спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края помогли выходить почти 1,5 тысячи пернатых, попавших в мазут после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщает оперштаб региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии