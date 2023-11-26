Игрок "Краснодара" Кордоба может быть дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительный жест в адрес судьи матча 16-го тура чемпионата с екатеринбургским "Уралом".
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