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Игрок "Краснодара" Кордоба может быть дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

Игрок "Краснодара" Кордоба может быть дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительный жест в адрес судьи матча 16-го тура чемпионата с екатеринбургским "Уралом".

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