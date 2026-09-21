«Человек — fake»: почему публикации Инны Михайловой вызвали спор о разрыве

21 сентября в личном блоге Инны Михайловой появилась запись о расставании со Стасом Михайловым. «Пожалуйста, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему.
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