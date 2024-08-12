Скоро станет мамой! 70-летняя Успенская заявила о беременности сыном от известного композитора

70-летняя Любовь Успенского не так давно шокировала народ, заявив, что снова хочет стать матерью. Пока публика советует ей попридержать эмоции и дождаться момента, когда ее взрослая дочь Таня родит внуков, певица не хочет отступать от задуманного и планирует, как может протекать ее беременность.