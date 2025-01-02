Как прошел 2024-й для медиафутбола? Главное – в панораме Спортса’‘

Год – в одной картинке. Декабрь – идеальное время для подведения итогов. В этом году медиафутбол сделал очередной шаг вперед: новые команды и турниры, выезды в другие страны, обновление рекорда посещаемости.
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