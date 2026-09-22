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Царьград

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Вашингтон отказал в визе замглавы МИД РФ для участия в ООН

Вашингтон отказал в визе замглавы МИД РФ для участия в ООН

Вашингтон отказал в визе замглавы МИД РФ Александру Алимову для участия в Генассамблее ООН. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что это недружественный шаг, противоречащий обязательствам США.

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