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Царьград

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Фермер бросил умирать на обочине работника-мигранта с оторванной рукой

Фермер бросил умирать на обочине работника-мигранта с оторванной рукой

Медики утверждают, что своевременная помощь могла бы спасти мужчине жизнь.В Италии разгорелся громкий скандал после того, как местный фермер бросил тяжело травмированного работника-индийца на обочине дороги без какой-либо помощи.

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