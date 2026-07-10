Фермер бросил умирать на обочине работника-мигранта с оторванной рукой

Медики утверждают, что своевременная помощь могла бы спасти мужчине жизнь.В Италии разгорелся громкий скандал после того, как местный фермер бросил тяжело травмированного работника-индийца на обочине дороги без какой-либо помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии