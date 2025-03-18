Анна Ван Денски: Переговоры Трамп–Путин 2025: Прорыв или иллюзия?

Станет ли диалог Трампа и Путина отправной точкой для новой эпохи в мировой политике? Почему в ООН назвали эти переговоры «мега положительными», но турецкие СМИ остаются скептичными? Как прекращение огня на Украине может перекроить карту геополитики — и что скрывается за «инфраструктурным перемирием»? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.