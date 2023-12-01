Орбан: Обсуждать вступление Украины в ЕС возможно лишь через много-много лет

Вопрос о членстве Украины в ЕС возможно рассматривать лишь через много-много лет. Евросоюзу надо сначала заключить договор о стратегическом партнерстве со страной, начать сотрудничество, в дальнейшем оценить результаты такого сотрудничества и только через 5…10 лет можно вернуться к разговору о возможности вступления ее в ЕС.