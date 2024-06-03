FT: Путин на майской встрече обратился к Си по трем вопросам AlexCoderFT: Путин на майской встрече обратился к Си по трем вопросам AlexCoder Лидеры не смогли договориться по одной теме Во время майских переговоров в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили три важных аспекта двусторонних отношений между странами.