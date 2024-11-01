Вот и ноябрь на дворе. А вместе с ним к нам спешит Иванов день. Также в народном календаре 1 ноября называется днем встречи зимы и проводов осени.
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Вот и ноябрь на дворе. А вместе с ним к нам спешит Иванов день. Также в народном календаре 1 ноября называется днем встречи зимы и проводов осени.