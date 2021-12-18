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Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы чемпиона WBC и IBF

Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы чемпиона WBC и IBF

Российский боксер Артур Бетербиев победил досрочно представителя США Маркуса Брауна и защитил свои титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

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