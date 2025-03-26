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Закон, порядок, государство

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Жительница Мордовии признана виновной в хищении 100 тысяч рублей с банковского счета пенсионерки

Собранные следственным отделом ММО МВД России «Краснослободский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летней местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного п.

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