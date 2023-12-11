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Невыездным россиянам придётся самостоятельно сдавать загранпаспорт

После отмены ограничения на выезд загранпаспорт должны вернуть владельцу в день обращения. В России вступил в силу закон, согласно которому россияне, которым временно ограничили право на выезд из страны, должны самостоятельно сдавать свои загранпаспорта.

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