Рамасвами: Украине для урегулирования придется уступить восточные регионы

Урегулирование конфликта потребует от Украины уступить восточные части страны. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США, бизнесмен Вивек Рамасвами на встрече с избирателями, организованной телеканалом CNN.
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