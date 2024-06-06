Вице-премьер Чернышенко считает, что плюс ЕГЭ - в совмещении экзаменов

Главный плюс ЕГЭ как типа проверочной работы - в совмещении выпускного и вступительного экзаменов. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, принимая участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии