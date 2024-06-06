Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Почему Ходорковского не крутят за убийство мэра Нефтеюганска?Краснов: прокурат...
  • Сергей Oблезов
    Не смешите!Politico: Кая Кал...
  • Дмитрий Гурин
    "31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что глава государства Джо Байден одобрил применение американского...Аналитик Боснич: ...

Вице-премьер Чернышенко считает, что плюс ЕГЭ - в совмещении экзаменов

Вице-премьер Чернышенко считает, что плюс ЕГЭ - в совмещении экзаменов

Главный плюс ЕГЭ как типа проверочной работы - в совмещении выпускного и вступительного экзаменов. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, принимая участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх