Илон Маск отверг вероятность существования инопланетян в нашей галактике

И

Иван

Теоретически можно доить и козла. Практически ничто разумное типа человека невозможно вне Земной атмосферы,- человек/жизнь как вместилище разума, был создан в существующих (в пределах очень небольших отклонений) нескольких необходимых параметров, типа состав воздуха (20% кислорода и тд.) и воды, для начала,- в течение миллиардов лет. Нигде в Галактике случайность/ вероятность повторения таких вот сочетаний определённых компонентов для этого типа разума (!) невозможна. Что-то совершенно другое, не разум в нашем понимании(!), и на базе других каких-то, нам неизвестных составляющих, теоретически предпологать возможно. То, о чём говорит Маск вполне верно, но любой ИИ, в том числе созд. Маском «чтобы остроумно отвечать на вопросы»,- всегда лимитирован подачей энергии для работы (всё, что угодно, от пара, тепла, беспрово-лочной злектро, или чего ещё, пока не изобретенного), что под контролем Кого-то или чего-то, но зависим от срока батарейки. И никогда не станет бабушкой, как ВВП сказал недавно. И никогда не сможет восторгаться Шинель №5, мылом "Яичное", ну и уж совсем НЕ - ночной костёр с компанией друзей и гитарой, восходом солнца в палатке у реки, запахом каши с тушёнкой, и др миллион вещей, больших и малых. И батарейка всегда. Как помощник -ДА. Как временно (батарейка!) двигающийся "солдат" да. Как подспорье- да. Как полная замена разуму - невозможно из-за многовекторных и многополярных, невероятных проявлений разума. Иван Ше.