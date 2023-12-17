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Илон Маск отверг вероятность существования инопланетян в нашей галактике

Илон Маск отверг вероятность существования инопланетян в нашей галактике

В этой части галактики мы единственные существа с сознанием.фото: twitter.com/elonmusk--> Доказательств существования инопланетян нет, заявил основатель SpaceX Илон Маск.

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Комментарии
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Егор П
&quot;В этой части галактики мы единственные существа с сознанием.&quot; ага и фото в тему(Типа-нахер нам разум-у нас пушки)
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1 д.
И
Иван
Теоретически можно доить и козла. Практически ничто разумное  типа человека невозможно вне Земной атмосферы,- человек/жизнь как вместилище разума, был создан в существующих (в пределах очень небольших отклонений) нескольких необходимых параметров, типа состав воздуха (20% кислорода и тд.) и воды, для начала,- в течение миллиардов лет. Нигде в Галактике случайность/ вероятность повторения таких вот сочетаний определённых компонентов для этого типа разума (!) невозможна. Что-то совершенно другое, не разум в нашем понимании(!), и на базе других каких-то, нам неизвестных составляющих, теоретически предпологать возможно. То, о чём говорит Маск вполне верно, но любой ИИ, в том числе созд. Маском «чтобы остроумно отвечать на вопросы»,- всегда лимитирован подачей энергии для работы (всё, что угодно, от пара, тепла, беспрово-лочной злектро, или чего ещё, пока не изобретенного), что под контролем Кого-то или чего-то, но зависим от срока батарейки. И никогда не станет бабушкой, как ВВП сказал недавно. И никогда не сможет восторгаться Шинель №5, мылом &quot;Яичное&quot;,  ну и уж совсем НЕ - ночной костёр с компанией друзей и гитарой,  восходом солнца в палатке у реки, запахом каши с тушёнкой, и др миллион вещей, больших и малых. И батарейка всегда. Как помощник -ДА. Как временно (батарейка!) двигающийся &quot;солдат&quot; да. Как подспорье- да. Как полная замена разуму - невозможно из-за многовекторных и многополярных,  невероятных проявлений разума.                                       Иван Ше.
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1 д.
Erl Schweizer
Вроде бы солидный мужик, а врет как сивый мерин. Исключено, что в НАСА не знают о надежных доказательствах существования жизни на Марсе в прошлом с вероятностью почти на 100%, что и живые марсиане еще есть. Люди Марса и люди Земли не имеют между собой существенных различий по внешнему виду, вот это странно кому-то. Марс, люди на Марсе пережили множество почти тотальных трагедий и возрождений.
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1 д.

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