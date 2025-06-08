Липецкий «Металлург» погасил долги по зарплате после проверки прокуратуры

В Липецкой области завершилась история с задержкой выплат сотрудникам футбольного клуба «Металлург». По результатам прокурорской проверки работникам клуба выплатили более 2,4 миллиона рублей задолженности по заработной плате.
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