Пробки от бутылок с шампанским были причиной 20% травм глаз в США и 71% в Венгрии.Офтальмологи голосуют за завинчивающиеся крышки для бутылок шампанского, чтобы люди не встречали новый год на операционном столе с травмами глаз.
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