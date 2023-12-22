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Офтальмологи голосуют за завинчивающиеся крышки для бутылок шампанского

Офтальмологи голосуют за завинчивающиеся крышки для бутылок шампанского

Пробки от бутылок с шампанским были причиной 20% травм глаз в США и 71% в Венгрии.Офтальмологи голосуют за завинчивающиеся крышки для бутылок шампанского, чтобы люди не встречали новый год на операционном столе с травмами глаз.

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