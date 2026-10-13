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"Человек-паук" в трусах устроил вылазку с балкона многоэтажки

"Человек-паук" в трусах устроил вылазку с балкона многоэтажки

"112" Полуобнаженного "Человека-паука" заметили жители московской многоэтажки. Мужчина в одних трусах пытался спуститься с балкона третьего этажа под проливным дождем.

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