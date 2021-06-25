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Мигрантов на стройках предложили заменить неработающими пенсионерами: мнение экономиста

Мигрантов на стройках предложили заменить неработающими пенсионерами: мнение экономиста

Оказывается, дефицит мигрантов испытывают не только отечественные аграрии, но и строители. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил на совещании, что прорабатывается вопрос о вовлечении в стройкомплекс неработающих ветеранов отрасли.

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сергей шацкий
А ещё куда загоните башкой надо иногда думать а не трепать без смысла.
Лариса Парфенова (Чиликина)
А не работающие пенсионеры , по состоянию здоровья, смогут работать на стройке. Пусть своих родителей и родственников, пенсионеров, отправят работать на стройку. Совсем одурели. Лишь бы зарплату достойную не платить. Свои карманы набить.
Лариса Парфенова (Чиликина)
Таких людей нужно судить за саботаж и вредительство.

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