Мигрантов на стройках предложили заменить неработающими пенсионерами: мнение экономиста

Оказывается, дефицит мигрантов испытывают не только отечественные аграрии, но и строители. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил на совещании, что прорабатывается вопрос о вовлечении в стройкомплекс неработающих ветеранов отрасли.