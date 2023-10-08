Бунтари средневековья. Бегинки

Орден бегин возник в конце XII века из полусветского – полумонашеского женского объединения, широко распространенного в Средние века в Западной Европе, в Бельгии, Франции и некоторых городах Германии (в основном по Рейну).
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