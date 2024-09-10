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Соцсеть X переманила топ-менеджера из Hyundai на должность глобального руководи...

Соцсеть X переманила топ-менеджера из Hyundai на должность глобального руководи...

Соцсеть X переманила топ-менеджера из Hyundai на должность глобального руководителя по маркетингуСоциальная платформа X (ранее известная как Twitter) объявила о назначении Анджелы Зепеды (Angela Zepeda) на должность глобального руководителя по маркетингу.

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