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Маск уже сэкономил Трампу миллиард долларов

Маск уже сэкономил Трампу миллиард долларов

Департамент по повышению эффективности госуправления США начал работу.Возглавивший свежесозданный Департамент по повышению эффективности госуправления США миллиардер Илон Маск уже сэкономил Белому дому миллиард долларов, ликвидировав все программы DEI.

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