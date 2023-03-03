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ТРЦ МАКСИ приглашает отметить 8 марта (6+)

ТРЦ МАКСИ приглашает отметить 8 марта (6+)

8 марта ТРЦ Макси приглашает на нежный праздник женственности и красоты! В этот чудесный день у нас будет море улыбок, цветов и бесконечное множество поводов для хорошего настроения! Гостей мероприятия любого возраста ждет насыщенная праздничная программа:Детские мероприятия начнутся в 15:00Развлекательная программа пройдет с 16:00 до 17:00Приходите, будет интересно!Спонсоры праздника:Салон цветов Альгамбра Магазин профессиональной косметики для волос Шевелюра Ресторан быстрого питания Мастер Бургер Saeco магазин натуральной косметики  Реклама      Заказчик УК Юниверсал .

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