«Лада» останется в КХЛ, заявил губернатор Самарской области. Клуб назначит нового гендиректора

Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Еще раз напишу о решениях, которые мы приняли по хоккейной «Ладе», а также обозначу ключевые тезисы, озвученные на встрече с болельщиками.
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