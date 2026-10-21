Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Keystone Press Agency/Global Look PressКонтакты между Россией и США по вопросу продажи зарубежных активов «Лукойла» продолжаются, а лицензия, необходимая для проведения сделки, может быть продлена американской стороной без каких-либо трудностей, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Первому каналу.