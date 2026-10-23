🚌В Симферополе сделали новое расписание маршрутов №198 и №95 По итогам обсуждений на заседании Совета министров также изменили расписание движения троллейбусов №17 и №9, сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
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