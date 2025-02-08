Courts Slow Trump’s Plans

“President Trump’s effort to drastically reshape the federal government by slashing payrolls, cutting grant programs and shuttering some agencies has run headlong into a host of lawsuits, with judges pumping the brakes on many of the initiatives,” the New York Times reports.
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