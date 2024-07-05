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Петербуржцы жалуются на мусор и благоустройство города

Петербуржцы жалуются на мусор и благоустройство города

За последнюю неделю на портале «Наш Санкт-Петербург» жители города 860 раз пожаловались на мусор. Горожане сообщают о больших скоплениях отходов рядом с домами, лужах во дворах и об аварийном состоянии детских площадок.

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