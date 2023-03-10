Издание Dragtimes рассказало в своем сообществе ВКонтакте о ходе эволюции семейства Volkswagen Golf, которое в своем следующем поколении должно перейти на электропривод

О таких перспективах неоднократно говорили инсайдеры в немецкой компании. И вот, наконец, официальное подтверждение от представителей немецкого бренда.
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